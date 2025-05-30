Торговые центры заинтересованы в возвращении западных брендов, поэтому готовы перестроиться для создания новых площадей, а также не будут предлагать «нереальные условия», заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Владельцу ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги», чтобы вернуться в Россию, потому что цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно — и точка». Об этом заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, передает РБК. Войцеховский оценил, как в целом будет проходить возвращение западных компаний.