Российские ТЦ пообещали «не жестить» при возвращении западных брендов
Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил НСН, что с иностранными компаниями теперь будет заключаться более «жесткий» договор аренды, но без перегибов.
Торговые центры заинтересованы в возвращении западных брендов, поэтому готовы перестроиться для создания новых площадей, а также не будут предлагать «нереальные условия», заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Владельцу ресторанов быстрого питания McDonald’s придется отдать «колоссальные деньги», чтобы вернуться в Россию, потому что цена выкупа определяется показателями работы пришедшей ему на смену сети «Вкусно — и точка». Об этом заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров, передает РБК. Войцеховский оценил, как в целом будет проходить возвращение западных компаний.
«Я бы о переплате в целом для западных брендов не говорил, потому что мы все понимаем, что сейчас ситуация для торговых центров не очень спокойная. Идет передел рынка с онлайном и так далее. Поэтому для торговых центров возвращение иностранных брендов – это плюс к стабильности. Сегодня нет разнообразия среди арендаторов, поэтому могут быть предоставлены хорошие площади. Все лучшие площади заняли крупные российские операторы. Придется некоторые центры слегка перестраивать. Будут подготовлены другие площади, не те, что раньше. Это потребует времени и денег. Но я не думаю, что западные компании получат нереальные условия», - рассказал он.
Он подчеркнул, что с иностранными компаниями будут заключаться более жесткий договор, но в этом случае нужно не переборщить.
«Конечно, договор будет уже другим. В 2022 году никто не мог представить, что так можно сделать – закрыть двери и не работать. Сейчас будут серьезные разделы в договорах для иностранных компаний. Если очень жестко зафиксировать, что компании не должны уходить по быстрой схеме, компании просто могут не зайти. А что делать, если компании не смогут работать в плюс или будут условия, которые не очень связаны с бизнесом? Поэтому рамки должны быть, но не очень жесткие, так как это нанесет ущерб переговорам», - подытожил собеседник НСН.
Российские торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули российский рынок, их больше никто не ждет в России с распростертыми объятиями, те же, кому удастся вернуться, будут вынуждены соглашаться на условия арендодателей. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
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