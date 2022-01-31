«Не верю!»: Миллиардер раскритиковал участников тренингов личностного роста

«Никогда не ходил на тренинги личностного роста и ходить не буду, потому что абсолютно в них не верю. Я считаю, что это бессмысленная трата времени вообще, даже в том случае, если тренинг более-менее нормальный. Потому что люди, которые ходят на бизнес-тренинги, ждут какого-то чуда. Пришел на тренинг, послушал, и все в жизни сразу наладилось. Но на самом деле нужно менять себя, а это не у всех получается. Вернее получается у единиц. Поэтому, я считаю, что это бессмысленная трата времени и денег», - отметил бизнесмен.

Миллиардер также назвал способ улучшить свое материальное положение.

«Мне кажется, что тренинги все бесполезные, если честно. Мое мнение, если человек хочет себя улучшить, усовершенствовать или развиться, то ему надо идти не на тренинги, а в высшее учебное заведение. Их сейчас достаточно много. Еще раз повторюсь, я не верю в тренинги и считаю, что это абсолютная профанация», - заключил Орлов.