«Не верю!»: Миллиардер раскритиковал участников тренингов личностного роста

Миллиардер Александр Орлов признался, что никогда не ходил на тренинги личностного роста, так как считает это пустым занятием. 


Если человек хочет чего-то добиться, то ему надо менять себя и получать высшее образование, а не ходить на бизнес-тренинги. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил миллиардер, общественный деятель, ресторатор, основатель сети «Тануки» Александр Орлов.

Ранее миллиардер, входящий в двадцатку самых богатых людей России по версии Forbes, бизнесмен Виктор Вексельберг заявил, что государство должно контролировать «кошмарные» тренинги личностного роста. Орлов считает такие массовые мероприятия «ненужными».

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«Никогда не ходил на тренинги личностного роста и ходить не буду, потому что абсолютно в них не верю. Я считаю, что это бессмысленная трата времени вообще, даже в том случае, если тренинг более-менее нормальный. Потому что люди, которые ходят на бизнес-тренинги, ждут какого-то чуда. Пришел на тренинг, послушал, и все в жизни сразу наладилось. Но на самом деле нужно менять себя, а это не у всех получается. Вернее получается у единиц. Поэтому, я считаю, что это бессмысленная трата времени и денег», - отметил бизнесмен.

Миллиардер также назвал способ улучшить свое материальное положение.

«Мне кажется, что тренинги все бесполезные, если честно. Мое мнение, если человек хочет себя улучшить, усовершенствовать или развиться, то ему надо идти не на тренинги, а в высшее учебное заведение. Их сейчас достаточно много. Еще раз повторюсь, я не верю в тренинги и считаю, что это абсолютная профанация», - заключил Орлов.

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Ранее предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовые тренинги личностного роста не имеют отношения к бизнесу, а больше похожи на концерты или «сказки», регулировать которые государству бессмысленно.

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ФОТО: pxhere.com
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