Писатели Панов и Арбатова пожелали россиянам научиться управлять будущим

Писатель Вадим Панов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и пожелал возможности управлять своим будущим, своей судьбой. Для этого он призвал не забывать уроки уходящего года.

«Дорогие друзья, заканчивается 2022 год, я не буду говорить, каким он был, мы все прекрасно знаем, каким он был. Важно то, чтобы мы не забыли о нем, не забыли о том, каким 2022 год стал для каждого из нас. Ведь если мы будем забывать свое прошлое, мы не сможем управлять своим будущим, а это очень важно. Я желаю нам всем в наступающем 2023 году всего самого хорошего, успехов, удачи, здоровья, а самое главное – возможности управлять своим будущим, своей судьбой. Пусть все будет хорошо!», - отметил он.

А писательница и общественная деятельница Мария Арбатова выразила надежду на то, что это будущее будет прекрасным.