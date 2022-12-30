Писатели Панов и Арбатова пожелали россиянам научиться управлять будущим

Вадим Панов и Мария Арбатова сказали НСН, что рассчитывают на хороший 2023 год, и пожелали всем успехов и удачи. 

Писатель Вадим Панов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и пожелал возможности управлять своим будущим, своей судьбой. Для этого он призвал не забывать уроки уходящего года.

«Дорогие друзья, заканчивается 2022 год, я не буду говорить, каким он был, мы все прекрасно знаем, каким он был. Важно то, чтобы мы не забыли о нем, не забыли о том, каким 2022 год стал для каждого из нас. Ведь если мы будем забывать свое прошлое, мы не сможем управлять своим будущим, а это очень важно. Я желаю нам всем в наступающем 2023 году всего самого хорошего, успехов, удачи, здоровья, а самое главное – возможности управлять своим будущим, своей судьбой. Пусть все будет хорошо!», - отметил он.

А писательница и общественная деятельница Мария Арбатова выразила надежду на то, что это будущее будет прекрасным.

Александр Демидов из «Квартета И» призвал россиян не подводить итоги раньше времени
«Я хочу в этот трудный для нас для всех год пожелать всем нам сил, терпения, взаимопонимания, поддержки и веры в то, что все будет хорошо. Мы снова все будем вместе, мы все опять будем любить друг друга и поддерживать мир, безоблачное небо в нашей увеличившейся стране», - поздравила она читателей НСН.

Ранее артист театра «Квартет И» Александр Демидов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и для поднятия настроения посоветовал смотреть фильмы с участием коллектива.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Мария АрбатоваВадим ПановПоздравлениеНовый Год
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