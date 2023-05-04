Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости

87-летний Далай-лама назвал секрет вечной молодости. Об этом он рассказал РИА Новости во время конференции в Индии.

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Он пояснил, что тренировка сознания помогает сохранить привлекательную внешность и здоровую психику.

При этом лекарства не нужны для поддержания своего здоровья, считает Далай-дама. Достаточно использовать дыхательные упражнения. Сам он заявил, что ежедневно медитирует, тем самым успокаивая свое сознание.

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ФОТО: РИА Новости
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