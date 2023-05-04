Далай-лама раскрыл секрет вечной молодости

Он пояснил, что тренировка сознания помогает сохранить привлекательную внешность и здоровую психику.

При этом лекарства не нужны для поддержания своего здоровья, считает Далай-дама. Достаточно использовать дыхательные упражнения. Сам он заявил, что ежедневно медитирует, тем самым успокаивая свое сознание.