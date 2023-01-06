Кабмин Германии: новые поставки оружия Украине не связаны с объявленным РФ режимом тишины

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг наличие какой-либо связи между решением Берлина о поставках тяжёлых вооружений Украине и заявлением из России о режиме тишины, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналиста он отметил, что заявление российской стороны было «принято к сведению».

«Были различные реакции на него из федерального правительства... были также реакции от международных партнёров», - сказал Хебештрайт.

Он также добавил, что завершение конфликта «в руках российского президента».

Ранее посольство России в Берлине осудило намерение властей Германии передать Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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