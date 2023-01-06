Кабмин Германии: новые поставки оружия Украине не связаны с объявленным РФ режимом тишины

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста он отметил, что заявление российской стороны было «принято к сведению».

«Были различные реакции на него из федерального правительства... были также реакции от международных партнёров», - сказал Хебештрайт.

Он также добавил, что завершение конфликта «в руках российского президента».

Ранее посольство России в Берлине осудило намерение властей Германии передать Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».