Кабмин Германии: новые поставки оружия Украине не связаны с объявленным РФ режимом тишины
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг наличие какой-либо связи между решением Берлина о поставках тяжёлых вооружений Украине и заявлением из России о режиме тишины, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста он отметил, что заявление российской стороны было «принято к сведению».
«Были различные реакции на него из федерального правительства... были также реакции от международных партнёров», - сказал Хебештрайт.
Он также добавил, что завершение конфликта «в руках российского президента».
Ранее посольство России в Берлине осудило намерение властей Германии передать Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии
- ВСУ подняли авиацию над Киевской областью
- Кабмин Германии: новые поставки оружия Украине не связаны с объявленным РФ режимом тишины
- ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и установку С-300
- «Шаг к эскалации». Посольство РФ в Германии осудило передачу Украине БМП Marder
- Папа Римский поздравил верующих с наступающим Рождеством
- Жительница Мурманска устроила перестрелку с полицейскими
- В Китае чиновника приговорили к смертной казни за взятки на сумму $78 млн
- Молодёжную сборную России по хоккею не включили в состав участников ЧМ-2024
- Памятник Ломоносову демонтировали в Днепре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru