Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты Совета Федерации РФ и телеканала «Вместе-РФ», вся информация была удалена без возможности восстановления. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Владелец платформы, компания Google, объяснила блокировку «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».
СФ и «Вместе-РФ» присутствовали на YouTube более 8 лет. На каналах было опубликовано более 20 тысяч видео, число подписчиков превышало 200 тысяч, пишет RT.
«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», — подчеркнули в Совфеде.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 403 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+14 513 / сут.
- Полиция в ряде регионов перешла на усиленный режим несения службы
- Правительство изменило требование по числу сотрудников в компаниях, чьих сотрудников мобилизовали
- Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется
- Зеленский: С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены
- Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи под Курском
- Пушков предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре рассмотреть блокировку YouTube в России
- Кличко заявил о повреждении двух критических объектов инфраструктуры
- СМИ: Евросоюз не хочет ограничивать цены на российский газ
- Белгородский губернатор сообщил об обстреле территории железнодорожной станции
- Космонавт Артемьев сбил пешехода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru