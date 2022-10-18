Google заблокировал аккаунты Совета Федерации на YouTube

Владелец платформы, компания Google, объяснила блокировку «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

СФ и «Вместе-РФ» присутствовали на YouTube более 8 лет. На каналах было опубликовано более 20 тысяч видео, число подписчиков превышало 200 тысяч, пишет RT.

«Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран», — подчеркнули в Совфеде.

