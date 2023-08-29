В Рособрнадзоре заверили, что произведения классиков не исчезнут из ЕГЭ

Отмечается, что в 5-9 классах делается упор на освоение классических произведений, созданных до середины XIX века (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Фонвизин и другие писатели-классики). Ее знание проверяется на ОГЭ по литературе. В более старших классах в школьную программу включены произведения второй половины XIX — начала XXI века.

Однако в ЕГЭ есть задания, связанные с классической литературой. В частности, это сопоставление стихотворных произведений разных периодов и сочинение, которое предлагается написать на примере произведений, выбранных выпускником. Указывается, что за эти задания участники ЕГЭ могут получить более 54% от максимального балла. «Пушкину на ЕГЭ быть!» — отметили авторы поста.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что обязательный экзамен по литературе в 11 классе мог бы помочь в решении проблемы отсутствия чтения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

