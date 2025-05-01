Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости певице
Столичный Хамовнический суд зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании сделки купли-продажи квартиры певицы, народной артистки России Ларисы Долиной незаконной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Инстанция зарегистрировала жалобу ответчика Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже недвижимости. Ранее суд удовлетворил требования Долиной к Лурье об оспаривании отчуждения квартиры и признал право собственности за артисткой. Лурье отказали в удовлетворении требований о выселении певицы.
Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, под их влиянием артистка продала квартиру и передала курьеру вырученные деньги, лишившись около 180 млн рублей. Четверо обвиняемых в преступлении арестованы, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российского теннисиста Мокрова отстранили от матчей из-за допинга
- Лукашенко назвал труд универсальным рецептом благополучия
- Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости певице
- В Ташкенте при пожаре на предприятии погибли два человека
- В Госдуме предложили ежеквартально индексировать зарплаты
- В Папуа-Новой Гвинее зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3
- Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов
- Над четырьмя регионами РФ сбили восемь украинских беспилотников
- Продюсер Днепровский подал около 2 тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»
- Как в игре: На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru