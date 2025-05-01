Покупательница квартиры Долиной обжаловала передачу недвижимости певице

Столичный Хамовнический суд зарегистрировал апелляционную жалобу на решение о признании сделки купли-продажи квартиры певицы, народной артистки России Ларисы Долиной незаконной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Инстанция зарегистрировала жалобу ответчика Полины Лурье на решение о признании недействительной сделки по продаже недвижимости. Ранее суд удовлетворил требования Долиной к Лурье об оспаривании отчуждения квартиры и признал право собственности за артисткой. Лурье отказали в удовлетворении требований о выселении певицы.

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, под их влиянием артистка продала квартиру и передала курьеру вырученные деньги, лишившись около 180 млн рублей. Четверо обвиняемых в преступлении арестованы, пишет 360.ru.

