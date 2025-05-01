Над четырьмя регионами РФ сбили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.

По данным ведомства, военные сбили по два БПЛА в Курской, Воронежской, Владимирской, Белгородской областях.

Ранее над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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