Над четырьмя регионами РФ сбили восемь украинских беспилотников
1 мая 202507:35
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении.
По данным ведомства, военные сбили по два БПЛА в Курской, Воронежской, Владимирской, Белгородской областях.
Ранее над Россией перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прилепин планирует написать книгу с историями о событиях 2014-2025 годов
- Над четырьмя регионами РФ сбили восемь украинских беспилотников
- Продюсер Днепровский подал около 2 тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»
- Как в игре: На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки
- Трамп заявил Зеленскому в Ватикане, что Россия больше и сильнее
- СМИ: Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет
- Овечкин поднялся на 12-е место в НХЛ по голам в плей-офф
- Вице-премьер Украины: Киев и Вашингтон будут совместно управлять инвестфондом
- СМИ: План Стармера об отправке миротворцев на Украину провалился
- Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru