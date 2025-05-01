Как в игре: На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки
Вооруженные силы Украины ввели похожую на игровую систему наград за убийство солдат Вооруженных сил Украины, сообщает Politico.
Как заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, военным предлагается загружать в программу Army of Drones bonus видео, подтверждающее поражение целей. За убийство российского солдата зачисляют 6 очков, за частичное повреждение танка — 20, а за полное — 40 очков, за подбитие мобильной ракетной установки - 50 очков.
Программу планируется подключить к маркетплейсу Brave 1 Market, где бойцы ВСУ смогут обменять очки на снаряжение. Федоров указал, что этот маркетплейс «станет для военных чем-то вроде Amazon».
Ранее стало известно, что американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru