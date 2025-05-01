Как в игре: На Украине за убийство солдат РФ стали начислять очки

Вооруженные силы Украины ввели похожую на игровую систему наград за убийство солдат Вооруженных сил Украины, сообщает Politico.

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Как заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров, военным предлагается загружать в программу Army of Drones bonus видео, подтверждающее поражение целей. За убийство российского солдата зачисляют 6 очков, за частичное повреждение танка — 20, а за полное — 40 очков, за подбитие мобильной ракетной установки - 50 очков.

Программу планируется подключить к маркетплейсу Brave 1 Market, где бойцы ВСУ смогут обменять очки на снаряжение. Федоров указал, что этот маркетплейс «станет для военных чем-то вроде Amazon».

Ранее стало известно, что американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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