В Ташкенте при пожаре на предприятии погибли два человека
Пожар произошел на предприятии в промышленной зоне в Яккасарайском районе в Ташкенте, есть жертвы. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.
По данным ведомства, 1 мая в 07:01 (05:01 мск) стало известно о возгорании в цехе по производству синтепона в малой промзоне. Пожар локализовали в 07:45 и ликвидировали в 08:09.
«В ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями», - отметили в МЧС.
Из-за возгорания были повреждены кровля, потолок, продукция цеха, общая площадь - около 700 квадратных метров. Предварительно, ЧП произошло из-за сбоя технологического процесса на производстве.
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