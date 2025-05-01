В Ташкенте при пожаре на предприятии погибли два человека

Пожар произошел на предприятии в промышленной зоне в Яккасарайском районе в Ташкенте, есть жертвы. Об этом сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным ведомства, 1 мая в 07:01 (05:01 мск) стало известно о возгорании в цехе по производству синтепона в малой промзоне. Пожар локализовали в 07:45 и ликвидировали в 08:09.

«В ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями», - отметили в МЧС.

Из-за возгорания были повреждены кровля, потолок, продукция цеха, общая площадь - около 700 квадратных метров. Предварительно, ЧП произошло из-за сбоя технологического процесса на производстве.

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