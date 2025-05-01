Продюсер Днепровский подал около 2 тысяч исков в защиту прав на «Синий трактор»
Продюсер, режиссер и сценарист, создатель мультипликационного проекта «Синий трактор» Артур Днепровский с 2020 года направил в арбитражные суды около двух тысяч исков в защиту прав на персонажей произведения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.
Днепровский владеет правами на произведения изобразительного искусства и товарные знаки в виде изображений из проекта. Продюсер судится с производителями и продавцами игрушек в виде героев мультфильма, а также других товаров, в маркировке которых применяются изображения.
В сентябре 2020 года арбитражный суд Пензенской области удовлетворил первый иск создателя «Синего трактора». Тогда с продававшего игрушки индивидуального предпринимателя взыскали компенсацию в 15 тысяч рублей компенсации за нарушение прав на изобразительные товарные знаки «Синий трактор», «Корова», «Свинья». Кроме того, 5 тысяч рублей было взыскано за нарушение исключительных прав на рисунок «Синий трактор».
С начала текущего года Днепровский подал свыше 60 заявлений к нарушителям своих прав.
Между тем суд в Москве удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати (Тимура Юнусова), пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru