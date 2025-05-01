В Папуа-Новой Гвинее зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на острове Новая Британия, принадлежащем Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщили в государственном геологическом бюро Австралии.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 95 км восточнее города Кимбе, административного центра провинции Западная Новая Британия. Очаг находился на глубине 88 км.

Данных о пострадавших или разрушениях после землетрясения нет. Угрозу цунами не объявляли.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2, пишет Ura.ru.

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ФОТО: НСН
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