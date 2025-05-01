СМИ: Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет
1 мая 202506:03
Скончалась старейшая жительница Земли, сообщает France-Presse.
Это монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас. Ей было 116 лет. Женщина проживала в городе Порту-Алегри.
Ее стали считать самой пожилой жительницей планеты после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет. Она получила титул старейшего человека на Земле летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru