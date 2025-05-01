СМИ: Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

Это монахиня из Бразилии Ина Канабарру Лукас. Ей было 116 лет. Женщина проживала в городе Порту-Алегри.

Ее стали считать самой пожилой жительницей планеты после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет. Она получила титул старейшего человека на Земле летом 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

