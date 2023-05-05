Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне СВО
Министерство обороны России опубликовало данные о зарплатах военнослужащих-контрактников в зоне проведения спецоперации. Сообщение появилось в Telegram-канале военного ведомства.
Согласно данным Минобороны, минимальная заработная плата составляет 204 тысячи рублей в месяц. Эту сумму получает стрелок.
Пулеметчику, гранатометчику, повару и водителю платят от 211 тысяч в месяц. На пять тысяч больше зарабатывает старший водитель-электрик.
Желающие служить старшим сапером могут рассчитывать на 216 тысяч в месяц и более.
Больше всего платят инструкторам штаба (от 226 тысяч), командирам отделения (от 232 тысяч) и заместителям командира взвода - командирам отделения (от 242 тысяч).
В Генштабе России вслед за властями заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru