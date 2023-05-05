Минобороны опубликовало данные о зарплатах военных в зоне СВО

Согласно данным Минобороны, минимальная заработная плата составляет 204 тысячи рублей в месяц. Эту сумму получает стрелок.

Пулеметчику, гранатометчику, повару и водителю платят от 211 тысяч в месяц. На пять тысяч больше зарабатывает старший водитель-электрик.

Желающие служить старшим сапером могут рассчитывать на 216 тысяч в месяц и более.

Больше всего платят инструкторам штаба (от 226 тысяч), командирам отделения (от 232 тысяч) и заместителям командира взвода - командирам отделения (от 242 тысяч).

В Генштабе России вслед за властями заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации, передает «Радиоточка НСН».

