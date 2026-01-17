МО: ВС РФ освободили Приволье и Прилуки

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили 99 дронов ВСУ над регионами РФ В РФ будет создан аналог системы спутникового интернета Starlink В МХТ имени Чехова прощаются с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким Россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира WTA в австралийской Аделаиде Морозы до - 40 и - 50 градусов прогнозируются в регионах Урала и Сибири