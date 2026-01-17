МО: ВС РФ освободили Приволье и Прилуки

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения «Южной» группировки войск, второго — «Восток».

Ранее в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью 17 января российские силы ПВО сбили над территорией страны почти 100 украинских беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
