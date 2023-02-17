Пушилин: Возобновление ж/д сообщения между ДНР и Москвой пока невозможно

Он отметил, что жители ДНР очень ждут возобновления железнодорожного сообщения с другими регионами. По словам Пушилина, запуск маршрутов станет возможным лишь после стабилизации обстановки.

Ранее РИА Новости со ссылкой на совместный центр режима и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска выпустили по городу Макеевка в ДНР снаряды калибра стран НАТО. В СЦКК уточнили, что по городу били снарядами калибра 155 мм, сообщает НСН.

