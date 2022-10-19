Пушилин: сделаю всё, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале пообещал сделать всё, чтобы вернуть студентов ДНР с фронта.

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По его словам, студенты должны вернуться к учёбе, как это происходит в других субъектах России, где они не мобилизуются, а учатся.

«Безусловно, это должно пройти плавно и гладко без каких-то рисков для того, чтобы оголить где-то фронт... Я думаю, что всё что в моих силах - я сделаю, и мы всё-таки вернем наших студентов к учёбе», - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отсрочка по частичной мобилизации распространяется не только на студентов очной формы обучения, но и на обучающихся в вечернее время и на аспирантов, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:СпецоперацияСтудентыДНРДенис Пушилин
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