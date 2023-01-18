Пушилин не подтвердил сообщения о запрете на ношение бороды для российских бойцов
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг домыслы о возможном запрете на ношение бороды в Вооруженных силах России, сообщает телеканал «360».
Он опубликовал в Telegram видео, в котором рассказал, что многие в соцсетях начали обсуждать возможный запрет на ношение бороды, а также на использование личного автотранспорта и планшетов для российских военных.
«Я связался с нашей комендатурой, уточнил — никаких подобных проверяющих с такими „гениальными“ идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — отметил Пушилин.
Отмечается, что идея не принесла бы ничего хорошего, а вызвала бы недопонимание у бойцов на передовой.
Ранее врио заявил, что населенный пункт Марьинка вскоре перейдет под контроль российских военных. Поселок расположен на юго-западе Донецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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