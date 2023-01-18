Пушилин не подтвердил сообщения о запрете на ношение бороды для российских бойцов

Он опубликовал в Telegram видео, в котором рассказал, что многие в соцсетях начали обсуждать возможный запрет на ношение бороды, а также на использование личного автотранспорта и планшетов для российских военных.

«Я связался с нашей комендатурой, уточнил — никаких подобных проверяющих с такими „гениальными“ идеями не приезжало, никаких подобных команд не спускалось», — отметил Пушилин.

Отмечается, что идея не принесла бы ничего хорошего, а вызвала бы недопонимание у бойцов на передовой.

Ранее врио заявил, что населенный пункт Марьинка вскоре перейдет под контроль российских военных. Поселок расположен на юго-западе Донецка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

