Пушилин: Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом
Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, это связано с тем, что столицу региона со стороны Угледара и Курахово всё ещё обстреливают Вооружённые силы Украины.
«Для нас очень важным является освобождение как Угледара, так и Курахова, потому что именно оттуда прилетают снаряды по нашему любимому Донецку», - заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Нелеповка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru