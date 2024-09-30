Пушилин: Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом

Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции в Угледаре

По его словам, это связано с тем, что столицу региона со стороны Угледара и Курахово всё ещё обстреливают Вооружённые силы Украины.

«Для нас очень важным является освобождение как Угледара, так и Курахова, потому что именно оттуда прилетают снаряды по нашему любимому Донецку», - заключил он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Нелеповка в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонецкСпецоперацияДНРДенис Пушилин

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