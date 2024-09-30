Пушилин заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции в Угледаре
Российские военные ежедневно улучшают свои позиции в Угледаре в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Политик отметил «очень серьезный охват» города и указал, что украинские укрепрайоне не останавливают военных РФ.
«Там сражается 29-я армия, там [подразделения] в рамках Восточного военного округа, они показывают блестящий результат», — поделился глава ДНР.
Кроме того, Пушилин рассказал, что многие недавно мобилизованные бойцы ВСУ из подкреплений, которые противник перебросил в Угледар, сдаются в плен.
Между тем украинский военный с позывным Мучной заявил, что ВСУ в Угледаре оказались фактически окружены российской армией, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru