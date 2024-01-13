Purina опровергла сообщения о заболевании собак из-за корма

Ранее информация о заболевании питомцев из-за корма появилась в социальных сетях.

Как отметила пресс-секретарь Purina Лори Вестхофф, эти данные не соответствуют действительности, и корм безопасен.

«Мы уверены, что это слухи, потому что у нас абсолютно никаких данных, указывающих на наличие проблем с каким-либо продуктом», — указала Вестхофф.

Представитель компании добавила, что производитель кормит более 100 млн кошек и собак ежегодно и никогда не рискует здоровьем питомцев.

Ранее стало известно, что Purina остановила производство и продажу в России кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog из-за трудностей с поставками сырья, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

