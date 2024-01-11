Массовое отравление бездомных собак произошло в Минводах

Полицейские начали проверку после сообщений о предполагаемом отравлении бездомных собак в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Проверка проводится после видео, распространившегося в соцсетях, на которых запечатлены умирающие животные. По словам очевидцев, их заметили в разных районах города.