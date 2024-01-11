Массовое отравление бездомных собак произошло в Минводах

Полицейские начали проверку после сообщений о предполагаемом отравлении бездомных собак в Минеральных Водах Ставропольского края. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Проверка проводится после видео, распространившегося в соцсетях, на которых запечатлены умирающие животные. По словам очевидцев, их заметили в разных районах города.

«Без живодерства!»: Бурматов представил три главных законопроекта 2024 года

В полиции сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко сообщил в своем Telegram-канале, что если факты отравления подтвердятся, то правоохранители должны установить виновных и привлечь к ответственности. Он утверждает, что «муниципалитет при отлове безнадзорных животных действует в четком соответствии с действующим законодательством».

Законодательное собрание Забайкальского края ранее поддержало в первом чтении изменения в региональный закон, который разрешает умерщвление бездомных собак. Эвтаназию разрешили также в Астраханской области и в Бурятии.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ставропольский КрайБездомные Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры