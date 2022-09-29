Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Временный пункт частичной мобилизации в ближайшие дни будет развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Он будет выдавать повестки. Об этом сообщила администрация губернатора региона.

После объявления частичной мобилизации там образовалась многокилометровая очередь из тех, кто не желает принимать участие в боевых действиях на Украине. Люди хотят покинуть страну.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт «Караузек» - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Из-за большого числа желающих выехать из страны в районе ввели режим повышенной готовности.