Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области

Временный пункт частичной мобилизации в ближайшие дни будет развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области. Он будет выдавать повестки. Об этом сообщила администрация губернатора региона.

После объявления частичной мобилизации там образовалась многокилометровая очередь из тех, кто не желает принимать участие в боевых действиях на Украине. Люди хотят покинуть страну.

На территории Красноярского района Астраханской области находится контрольно-пропускной пункт «Караузек» - основной пункт пропуска автомобильного транспорта в Казахстан. Из-за большого числа желающих выехать из страны в районе ввели режим повышенной готовности.

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Также, как сообщили в администрации, в пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата, передает РИА Новости.

Ранее мобильные военкоматы открыли на российско-грузинской границе в районе КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии, а также в пункте пропуска Торфяновка на границе с Финляндией в Ленинградской области.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГраницаМобилизацияКазахстан
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