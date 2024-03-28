Пугачева объяснила, почему не высказалась о теракте в «Крокус Сити Холле»

В своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала свою фотографию и подписала ее: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram».

Ранее российские исполнители записали альбом «Голос мой услышь», где спели песни народного артиста СССР Муслима Магомаева. Все полученные средства от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим в результате теракта в «Крокусе». В записи альбома приняли участие Валерия, Баста, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, Стас Михайлов, MACAN, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, число погибших в результате теракта выросло до 140, передает «Радиоточка НСН».

