Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Как отметил в интервью Светлаков, Бурунов — поклонник «Пикника» и тоже собирался на концерт. При этом актер опаздывал. После начала нападения Светлаков предупредил коллегу, чтобы тот не заходил в здание.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были, он говорит: "Я подъезжаю, через минуту буду". Я говорю... "Стой там, где ты есть... не заходи"», — поделился актер.

Ранее стало известно, что Сергей Светлаков был одним из зрителей несостоявшегося концерта «Пикника» в «Крокус Сити Холле» и смог выбраться из здания после атаки вооруженных людей, устроивших стрельбу и пожар в концертном зале. Артист выразил соболезнования всем пострадавшим, пишет Ura.ru.

