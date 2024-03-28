Светлаков рассказал о спасении Бурунова во время теракта в «Крокус Сити Холле»
Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как спас коллегу Сергея Бурунова во время теракта перед выступлением группы «Пикник» в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом артист заявил на YouTube-канале блогера Надежды Стрелец.
Как отметил в интервью Светлаков, Бурунов — поклонник «Пикника» и тоже собирался на концерт. При этом актер опаздывал. После начала нападения Светлаков предупредил коллегу, чтобы тот не заходил в здание.
«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были, он говорит: "Я подъезжаю, через минуту буду". Я говорю... "Стой там, где ты есть... не заходи"», — поделился актер.
Ранее стало известно, что Сергей Светлаков был одним из зрителей несостоявшегося концерта «Пикника» в «Крокус Сити Холле» и смог выбраться из здания после атаки вооруженных людей, устроивших стрельбу и пожар в концертном зале. Артист выразил соболезнования всем пострадавшим, пишет Ura.ru.
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