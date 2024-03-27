Пугачева извинилась перед певицей Манижей после теракта в «Крокусе»

Певица Алла Пугачева попросила прощения у родившейся в Таджикистане исполнительницы Манижи после атаки террористов на «Крокус Сити Холл».

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В видеообращении в своих соцсетях Манижа пожаловалась, что после теракта якобы усилились гонения на таджиков и других выходцев из стран Центральной Азии. Певица со слезами на глазах заявила, что убийцы не имеют национальности.

На слова Манижи отреагировала Пугачева. Она попросила у нее прощения.

«Прости!!!» - написала народная артистка СССР.

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин 27 марта сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иностранным агентом. Примадонна до сих пор не прокомментировала теракт в «Крокусе», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ТаджикистанТерактАлла Пугачева

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