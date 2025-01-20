Психотерапевт заявил, что человеку нельзя «вживить» хорошее настроение

Депрессию нельзя вылечить различными излучениями, также в этом вопросе вряд ли поможет ультразвук, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что в Британии хотят «вживлять» хорошее настроение. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что там испытают соответствующую технологию – для лечения депрессии и ряда других расстройств. Речь идет о нейрокомпьютерном интерфейсе, который будут вживлять в череп – с его помощью, как ожидается, можно будет менять активность мозга ультразвуком. Интерфейс будет подавать сигнал для возбуждения нейронов в определенных зонах. Ковпак усомнился в действенности такой технологи.