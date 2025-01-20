Психотерапевт заявил, что человеку нельзя «вживить» хорошее настроение
Проводились сотни исследований с различными инвазивными и неинвазивными подходами для того, чтобы помочь людям справится с депрессией, однако их результативность была невысока, отметил в эфире НСН Дмитрий Ковпак.
Депрессию нельзя вылечить различными излучениями, также в этом вопросе вряд ли поможет ультразвук, рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что в Британии хотят «вживлять» хорошее настроение. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ пишет, что там испытают соответствующую технологию – для лечения депрессии и ряда других расстройств. Речь идет о нейрокомпьютерном интерфейсе, который будут вживлять в череп – с его помощью, как ожидается, можно будет менять активность мозга ультразвуком. Интерфейс будет подавать сигнал для возбуждения нейронов в определенных зонах. Ковпак усомнился в действенности такой технологи.
«На сегодняшний день это только исследование, поэтому речь не идет о конкретной технологии, которая доказала свою эффективность. Такие исследования, которые касаются воздействия на мозг теми или иными излучениями, проходили на протяжении всего 20 века и пока не дали каких-то выраженных результатов. Есть различные доказанные исследованиями способы воздействия на психику человека, на мозг, которые используются при депрессии, например транскраниальное магнитное излучение и воздействие транскраниальной магнитной терапии. Но при этом эффекты достаточно скромные. Это не стало первой линией лечения таких расстройств. Поэтому мы скорее говорим об инновационном подходе к исследованию: если раньше это не были инвазивными методами, то сегодня все смелее исследователи вторгаются в мозг с теми или иными способами попытки повлиять на структуру мозга», - сказал Ковпак.
Он отметил, что проводились сотни исследований с различными инвазивными и неинвазивными подходами для того, чтобы помочь людям справится с депрессией, однако их результативность была невысока.
«Механизмы депрессии до конца не изучены, несмотря на то, что известны общие механизмы, нейроанатомические структуры, которые отвечают за депрессию. Они не настолько четко локализованы ни в коре, ни в подкорковых структурах, ни в лимбической системе. Естественно, для того, чтобы получить финансирование на это исследование, обычно заявка подается громкой, шумной, эффектной, для того, чтобы нашлись спонсоры для исследования или правительственный грант. На моей памяти сотни подобных исследований проводились с тем или иным подходом – инвазивным, полуинвазивным, неинвазивным. Но их результативность, как мы знаем, на сегодня не столь высока, потому что это было бы революцией», - добавил собеседник агентства.
Ранее в Сеченовском университете установили связь атипичной депрессии с генетическими факторами. Ученые рассказали, что этот вид депрессии отличается от классического. Так, вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдаются, наоборот, повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения, передает «Радиоточка НСН».
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