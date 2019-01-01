Психотерапевт: Соцсети опасны не для всех подростков
Врач-психотерапевт рассказал НСН, почему у части подростков из-за соцсетей усиливается депрессия.
Просмотр телевизора и увлечение социальными сетями могут отразиться на психическом здоровье подростков больше, чем увлечённость видеоиграми. Из-за того, что молодые люди сравнивают свою жизнь с «фантастической жизнью остальных» и видят несоответствия, у них усиливаются симптомы депрессии. Такие выводы сделала руководитель исследования Монреальского университета и профессор психологии Патриция Конрад. Результаты работы были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics. Больше всего психологов поразило то, что они не обнаружили никакой связи между видеоиграми и психическими отклонениями. Эксперимент проводился на протяжении четырех лет, участие в нем приняли 3826 учеников с 7-го по 11-й классы.
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН заявил, что считает исследование однобоким, потому что предполагает, что у человека нет возможности выбора.
«В соцсетях есть разные форматы, обсуждения, группы. Там не обязательно демонстрировать красивую жизнь, фотографировать себя: вот что я съел и вот что осталось от мною съеденного, вот это я надел… То есть всегда есть выбор. Также и с выбором телеканала. Исследование однобокое, выводы странные, потому что предполагает, что у человека нет возможности выбора», – пояснил психотерапевт.
По словам специалиста, выбор того или иного контента соответствует некой предиспозиции.
«Предиспозиция – это то состояние, в котором находится человек в тот момент, когда он выбирает для себя телеканал, соцсеть или какой-то саундтрек. Сравнить, что влияет сильнее и от чего человек становится хуже, мне не представляется возможным», – отметил Федорович.
Врач полагает, что человек, намеренно ищущий контент, ведущий к разрушению его собственной личности, нуждается в психологической помощи.
«Соцсети – это реалии времени, с которыми невозможно бороться. Как бороться с тем, что обладаю очень низкой самоооценкой и поэтому лезу в соцсеть посмотреть, как люди живут при условии, что я понимаю, что половина этих фотографий – тотальный обман. У человека, который себя так ведет, насильственно разрушая себя против своей собственной воли, не все в порядке. Если у него проблемы, то он и выбирает для себя телепрограмму или кинофильм априори разрушительные. Он должен найти в этом отражение», – уверен психотерапевт.
Ранее Александр Федорович рассказал во время пресс-конференции в НСН, что дети-сироты шантажируют приемных родителей.
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