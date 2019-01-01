Психотерапевт: Дети-сироты шантажируют приемных родителей!

Система возврата детей в детские дома должна быть изменена. Об этом на пресс-конференции НСН «Вспомнили о сиротах: Власти займутся проблемами социализации» заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Я работал с детьми, которых возвращали в детский дом по несколько раз. Такие дети в той семье, которые их берут, находятся в доминирующей позиции. Они шантажируют своих новых родителей, говоря, что если вы не будете покупать мне мороженое и игрушки, я от вас уйду обратно в приют. Это гуманитарная и культурная катастрофа», - посетовал врач.

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила подготовить поправки в законодательство о стандартах и требованиях к образованию и воспитанию детей-сирот.

