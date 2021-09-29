Психотерапевт рассказал, как избежать осенней депрессии

Депрессию можно избежать, если соблюдать режим дня, совершать прогулки на свежем воздухе, проводить время с друзьями, заявил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.

Он подчеркнул, что отсутствие солнца, мокрота и «тьма осенней погоды» особенно способствуют появлению депрессии у тех, кто летом много находился на солнце, например, в отпуске.

Специалист рассказал, что для того, чтобы более комфортно перенести осеннюю хандру и увеличение тёмного времени суток, нужно стараться больше двигаться, пусть погода не всегда к такому располагает. Еще один способ преодолеть хандру - посещение спортзала или бассейна.