Психотерапевт рассказал, как избежать осенней депрессии
Депрессию можно избежать, если соблюдать режим дня, совершать прогулки на свежем воздухе, проводить время с друзьями, заявил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
Он подчеркнул, что отсутствие солнца, мокрота и «тьма осенней погоды» особенно способствуют появлению депрессии у тех, кто летом много находился на солнце, например, в отпуске.
Специалист рассказал, что для того, чтобы более комфортно перенести осеннюю хандру и увеличение тёмного времени суток, нужно стараться больше двигаться, пусть погода не всегда к такому располагает. Еще один способ преодолеть хандру - посещение спортзала или бассейна.
«Также нельзя игнорировать такую вещь, как приём витаминов. Поскольку они в некоторой степени компенсируют отсутствие и недостаток солнечной активности. В особенности речь идёт о витамине D. Это не только модная и популярная тема, но и доказательная медицина. Но, конечно, важно консультироваться с врачом», – рассказал Файнзильберг «Радио 1».
Также он напомнил основные признаки депрессии. Среди них сниженное без причины настроение в течение 5-7 дней, двигательная заторможенность, а также мыслительная, когда у человека возникает ощущение будто бы утратил остроту ума. В таком состоянии Файнзильберг посоветовал обратиться к психологу.
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