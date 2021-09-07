Опрос: Больше половины россиян сталкиваются с депрессией после отпуска

По возвращении домой из отпуска с депрессией сталкиваются около 51% опрошенных россиян. Об этом говорят результаты опроса, проведенного исследовательским центром Зарплата.ру. При этом, отмечается, что наиболее болезненно окончание отпуска воспринимают женщины в возрасте от 24 до 35 лет. В этой категории постотпускной хандре подвержены более 60% респонденток. При этом, только 38% мужчин этой возрастной группы испытывают после отпуска аналогичные чувства.

Также аналитики выяснили, что среди основных причин, по которым жители России впадают в депрессию после отпуска – это нежелание возвращаться к работе, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, а также большое число накопившихся задач, требующих решения и скорое приближение холодного времени года, пишет Газета.ру.

По данным опроса, основными способами борьбы с постотпускной меланхолией для россиян являются длительный сон и встречи с друзьями. Также респонденты признались, что устраивают себе «отпуск от отпуска», специально оставляя несколько дней перед возвращением на работу.