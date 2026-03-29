Врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии
В России специалисты, работающие в постоянном контакте с другими людьми, среди которых врачи, учителя и менеджеры, больше других подвержены депрессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-психиатра Александра Сергиевича.
По его словам, речь идет о тех профессиях, для которых характерно профессиональное выгорание. Человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха. Среди педагогов, у которых отмечаются депрессивные расстройства, в основном учителя школ. «Это крайне тяжелая ноша», - указал эксперт.
Сергиевич отметил, что депрессивные состояния могут наступить, если человек долго работает без отпусков или у него почти не бывает выходных, и он не успевает восстанавливаться.
Ранее психолог перечислила первые признаки депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МИД РФ предупредил, что спецслужбы США активизировали охоту за россиянами по миру
- Онищенко: Женщины могут родить неограниченное количество детей
- В Госдуме заявили, что в механизм самозапретов стоит включить компьютерные игры
- Врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии
- Милонов: Пока нет интернета, нужно решать демографическую проблему
- СМИ: Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном
- Россиянок будут мотивировать рожать детей
- СМИ: Миру грозит нефтяной шок — хуситы могут перекрыть ключевой пролив
- Призывной возраст в Иране снизили до 12 лет
- Иран назвал американские и израильские вузы законной целью для ударов