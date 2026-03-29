Врачи, учителя и менеджеры больше всех подвержены депрессии

В России специалисты, работающие в постоянном контакте с другими людьми, среди которых врачи, учителя и менеджеры, больше других подвержены депрессии, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-психиатра Александра Сергиевича.

По его словам, речь идет о тех профессиях, для которых характерно профессиональное выгорание. Человек вынужден постоянно быть вовлеченным, находиться в условиях стресса и отсутствия отдыха. Среди педагогов, у которых отмечаются депрессивные расстройства, в основном учителя школ. «Это крайне тяжелая ноша», - указал эксперт.

Сергиевич отметил, что депрессивные состояния могут наступить, если человек долго работает без отпусков или у него почти не бывает выходных, и он не успевает восстанавливаться.

Ранее психолог перечислила первые признаки депрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

