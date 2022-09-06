Психотерапевт Оболонский призвал оградиться от Запада «железобетонным занавесом»
Если идти по законодательному пути, то «занавес» могут не поставить никогда, отметил в эфире НСН Юрий Оболонский.
России необходимо оградиться от западной культуры железобетонным титановым занавесом, она ведет к погибели культуры человека, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, психотерапевт Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Мы должны поставить железобетонный титановый занавес от всей западной культуры раз и навсегда. Каким образом: как предлагают наши товарищи или же идти по законодательному пути, но он самый худший. Потому что у нас законодатели будут этот шлагбаум ставить в течение 150 лет и никогда его не поставят! У Запада самая настоящая сатанинская культура, которая ведет к погибели человека культурного, ценного и творца своей судьбы», - сказал Оболонский.
Ранее председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме РФ, пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Александр Солонкин в пресс-центре НСН заявил, что на сегодняшний день в контексте спецоперации на Украине идет процесс «расчеловечивания» русских как этноса.
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