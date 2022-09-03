Артисту Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»

Шлыков сослался на мнение экспертов, которые увидели в клипе Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов».

В связи с этим последовало обращение в Следственный комитет РФ. Эксперты требуют дать правовую оценку ролика, уточнил председатель генсовета. Он считает, что Гудков снял пародию на патриотическую песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский».

По данным Telegram-канала Mash, который опубликовал обращение Шлыкова, глава генсовета Гражданского комитета РФ просит Генпрокуратуру рассмотреть возможность в отношении Гудкова уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа - до 500 тыс. рублей или лишения свободы - на срок от двух до пяти лет.

Клип Александра Гудкова «Я узкий», опубликованный на YouTube, набрал 1,1 млн просмотров, пишет Газета.ru.

