Артисту Александру Гудкову грозит до пяти лет тюрьмы из-за клипа «Я узкий»
Глава генсовета Гражданского комитета России Артур Шлыков обратился в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении артиста Александра Гудкова, который снял клип «Я узкий». Об этом сообщает URA.RU.
Шлыков сослался на мнение экспертов, которые увидели в клипе Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов».
В связи с этим последовало обращение в Следственный комитет РФ. Эксперты требуют дать правовую оценку ролика, уточнил председатель генсовета. Он считает, что Гудков снял пародию на патриотическую песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Я русский».
По данным Telegram-канала Mash, который опубликовал обращение Шлыкова, глава генсовета Гражданского комитета РФ просит Генпрокуратуру рассмотреть возможность в отношении Гудкова уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа - до 500 тыс. рублей или лишения свободы - на срок от двух до пяти лет.
Клип Александра Гудкова «Я узкий», опубликованный на YouTube, набрал 1,1 млн просмотров, пишет Газета.ru.
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