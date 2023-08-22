«Психологическая атака!»: Россиян предостерегли от истерики с ростом цен

«Анонсирование роста цен – один из способов достижения победы в извечной борьбе спроса и предложения. Когда есть инфляция, продовольственная инфляция неизбежна, но анонсирование – это прощупывание окружающей среды. При повышении цены может сократиться спрос, и тогда ты понесешь еще большие убытки. Сообщения СМИ – это один из факторов, влияющих на рост цен. Год назад примерно в это же время была такая же психологическая атака. На переломе лета и осени идет формирование ценового года, и все, кому не лень, хотят как можно быстрее повысить цены. Но я так и не понял, от чего хлеб должен подорожать на 10%. Нужно очень осторожно относиться к прогнозам ценовой динамики, которые ее же таким образом и раскручивают», - сказал Холод.

Вместе с тем, он подтвердил, что сейчас есть объективные причины для роста цен, отметив, что в первую очередь дорожают товары первой необходимости.

«У производителей есть объективные причины для того, чтобы требовать повышения цен в сегодняшних условиях. Во-первых, это общая инфляция, во-вторых, рост издержек в связи с курсом валют и подорожанием сырья. По всем законам экономики, товары первой необходимости дорожают быстрее, чем все остальные. Есть товары, от которых вы не откажетесь, а есть, от которых откажетесь в пользу более дешевых. При этом ограничитель очень простой – наши карманы. Если физически нет денег, люди не будут покупать эти товары», - указал доктор экономических наук.

Холод объяснил, при каких условиях государство может вмешаться в ценообразование.