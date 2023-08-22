«Психологическая атака!»: Россиян предостерегли от истерики с ростом цен
В преддверии осени все кому не лень хотят повысить цены, а СМИ их раскручивают, при этом инфляция обязательно скажется, объяснил в эфире НСН Леонид Холод.
Многочисленные сообщения о грядущем повышении цен на продукты являются «прощупыванием» реакции покупателей, заявил в интервью НСН доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Ранее некоторые СМИ сообщили об осеннем подорожании хлеба на 10% из-за обвала рубля, санкций и выхода РФ из зерновой сделки, однако в Минсельхозе опровергли эту информацию, отметив, что рост цен на хлеб не превысит в 2023 году уровень инфляции.
«Анонсирование роста цен – один из способов достижения победы в извечной борьбе спроса и предложения. Когда есть инфляция, продовольственная инфляция неизбежна, но анонсирование – это прощупывание окружающей среды. При повышении цены может сократиться спрос, и тогда ты понесешь еще большие убытки. Сообщения СМИ – это один из факторов, влияющих на рост цен. Год назад примерно в это же время была такая же психологическая атака. На переломе лета и осени идет формирование ценового года, и все, кому не лень, хотят как можно быстрее повысить цены. Но я так и не понял, от чего хлеб должен подорожать на 10%. Нужно очень осторожно относиться к прогнозам ценовой динамики, которые ее же таким образом и раскручивают», - сказал Холод.
Вместе с тем, он подтвердил, что сейчас есть объективные причины для роста цен, отметив, что в первую очередь дорожают товары первой необходимости.
«У производителей есть объективные причины для того, чтобы требовать повышения цен в сегодняшних условиях. Во-первых, это общая инфляция, во-вторых, рост издержек в связи с курсом валют и подорожанием сырья. По всем законам экономики, товары первой необходимости дорожают быстрее, чем все остальные. Есть товары, от которых вы не откажетесь, а есть, от которых откажетесь в пользу более дешевых. При этом ограничитель очень простой – наши карманы. Если физически нет денег, люди не будут покупать эти товары», - указал доктор экономических наук.
Холод объяснил, при каких условиях государство может вмешаться в ценообразование.
«В рыночной экономике напрямую влиять на цену можно только в исключительных случаях. Закон о торговле допускает различные меры по успокоению конъюнктуры, но только в случае, если на протяжении короткого периода цены резко и, с точки зрения властей, необоснованно скакнули вверх. Если случай не исключительный, в цены, как правило, никто не лезет. При этом ФАС должна смотреть, что происходит в реальности, нет ли здесь психологического закручивания продовольственной инфляции, когда все обещают повысить цены и свыкаются с мыслью, что действительно цены вырастут и надо либо бежать закупаться в истерике и тогда повышать цены, либо смириться с тем, что буду покупать дороже и ничего от меня не отвалится. Нужно смотреть, что это: ценовой сговор или конъюнктурный всплеск, обусловленный психологическими факторами», - заключил собеседник НСН.
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сообщения СМИ об осеннем взлете цен на хлеб не имеют никакого отношения к действительности. Вместе с тем, основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров предупредил НСН, что в сентябре подорожают куриное мясо и овощи, добавив, что так происходит всегда.
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