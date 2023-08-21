«Давят власти»: В зерновом союзе опровергли осенний рост цен на хлеб
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН заявил, что предпосылок для роста цен на 10% нет.
Сообщения СМИ о значительном росте цен на хлеб осенью не имеют никакого отношения к действительности, заявил в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, власти строго контролируют цены на хлебобулочные изделия.
Осенью хлеб в России подорожает на 10%, пишет Telegram-канал Baza. По данным источников в отрасли, это случится из-за выхода Москвы из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.
«Никакого отношения к действительности такие заявления не имеют. Урожай был хороший, цены опять развернулись и падают. Как хлеб привязан к курсу, который слабеет, понять невозможно. У хлебопеков есть субсидии, но их мало, особо рассчитывать на дополнительные средства не приходится. Но причина не в этом. На хлебопеков давят все уровни власти, не дай Бог поднять цены хоть на копейку, а издержки при этом растут динамичнее, чем объявляемые темпы инфляции», - рассказал Злочевский.
Ранее сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил в связи с этим председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудникам «КамАЗа» запретили использовать технику Apple на работе
- Нетаньяху обвинил Иран в организации терактов в Израиле
- В Британии медсестру приговорили к 14 пожизненным срокам за убийства младенцев
- Победитель фестиваля народных ремесел пообещал пропить денежный приз
- «Не заиграйтесь в самолетики»: Медведев предостерег Европу от поставок F-16 Киеву
- Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен
- Гутерреш намерен огласить несколько важных посланий на саммите БРИКС
- Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер
- ФСБ задержала в Ростовской области украинку за сбор данных о ВС России и ПВО
- В Киеве заявили об ударе по бригаде ВСУ из-за публикаций в СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru