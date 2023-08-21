«Давят власти»: В зерновом союзе опровергли осенний рост цен на хлеб

«Никакого отношения к действительности такие заявления не имеют. Урожай был хороший, цены опять развернулись и падают. Как хлеб привязан к курсу, который слабеет, понять невозможно. У хлебопеков есть субсидии, но их мало, особо рассчитывать на дополнительные средства не приходится. Но причина не в этом. На хлебопеков давят все уровни власти, не дай Бог поднять цены хоть на копейку, а издержки при этом растут динамичнее, чем объявляемые темпы инфляции», - рассказал Злочевский.

Ранее сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил в связи с этим председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН».

