«Давят власти»: В зерновом союзе опровергли осенний рост цен на хлеб

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН заявил, что предпосылок для роста цен на 10% нет. 

Сообщения СМИ о значительном росте цен на хлеб осенью не имеют никакого отношения к действительности, заявил в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, власти строго контролируют цены на хлебобулочные изделия.

Осенью хлеб в России подорожает на 10%, пишет Telegram-канал Baza. По данным источников в отрасли, это случится из-за выхода Москвы из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

Ресторатор предсказал увеличение цен на куриное мясо и овощи

«Никакого отношения к действительности такие заявления не имеют. Урожай был хороший, цены опять развернулись и падают. Как хлеб привязан к курсу, который слабеет, понять невозможно. У хлебопеков есть субсидии, но их мало, особо рассчитывать на дополнительные средства не приходится. Но причина не в этом. На хлебопеков давят все уровни власти, не дай Бог поднять цены хоть на копейку, а издержки при этом растут динамичнее, чем объявляемые темпы инфляции», - рассказал Злочевский.

Ранее сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил в связи с этим председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ЗерноЦеныХлеб

Горячие новости

Все новости

партнеры