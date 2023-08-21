Ресторатор предсказал увеличение цен на куриное мясо и овощи
Заведения вынуждены повышать стоимость блюд, чтобы компенсировать рост цен на продукты, сказал НСН Михаил Гончаров.
В конце августа — начале сентября традиционно подорожают овощи и куриное мясо, подобный тренд наблюдался и ранее. Об этом НСН заявил основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
Ранее глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский предупредил о том, что цены на продукты в России поднимутся на 10-20%. Гончаров согласился с тем, что ощутимо вырастет стоимость овощей и мяса.
«Мы ждем традиционного подорожания овощей. Проходит летний сезон, и они всегда к зиме дорожают. Вырастет цена и на курицу, в частности, на куриную грудку. Однако это происходило и раньше. Когда мы видим устойчивый тренд на подорожание, мы вынуждены повышать цены, чтобы его компенсировать. Мы за месяц считаем общую сумму подорожания, которое произошло в компании, и распределяем ее равно по всей продукции. Получается, что тот или иной продукт дорожает на один-два рубля. Такого рода системные повышения обойти и принять на бюджет компании, к сожалению, невозможно. Надеюсь, что доходы населения будут расти и все-таки это повышение будет принято нормально», — сказал Гончаров.
Собеседник НСН также предсказал рост цен в меню на 2-3%.
«Если цены вырастут на 5%, то это будет уже достаточно чувствительное повышение. Обычно, если бюджет недосчитывается серьезных сумм, такое повышение делается за несколько раундов. Есть два подхода: шоковая терапия, когда повышение происходит раз в год или в два года сразу на большую сумму, либо это некое подруливание, когда рост расходов на закупки ежемесячно закладывается в цену. Кроме того, нужно проводить переговоры с поставщиками, добиваться скидок. Крупные компании работают именно в таком ключе, многие — на протяжении десятилетий. Если можно получить скидку, перейти на альтернативные поставки, естественно, надо это делать», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что осенью хлеб в России подорожает на 10%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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