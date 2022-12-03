Психологи выявили отличие современных детей от родителей и старшего поколения

В ходе исследований были выявлены отличия в школьном образовании у двух поколений, и определены приоритеты учеников. 78% детей выделили личные качества и яркую личность, чтобы выделиться среди сверстников. А вот современные дети считают, что получить авторитет в школе помогают завоевать не оценки, а хорошая одежда и дорогие гаджеты.



Два предыдущих поколения предпочитали не спорить с учителями, потому что ожидали из-за этого наказани и порицания в школе. Нынешние школьники этого не опасаются.



«Отцы» и «дети» сошлись во мнении, что школьной программы было достаточно для самостоятельного поступления в вузы, а «внукаам» для этого приходиться пользоваться услугами репетиторов.

По мнению детского и подросткового психолога-профориентолога Симоны Филимоновой, особенности развития детей за четверть века не изменились. ТВ отличие от социальной среды, которая влияет на формировании людей.

«Те дети и современные — это разные люди. Что способствовало переменам, случившимся за эти годы? Например, свобода взглядов и поведения, которой недоставало в советские времена, в эпоху, когда учились в школе дедушки и бабушки нынешних школьников. Та свобода, как деревья из семян, выросла огромным лесом за последние годы и дала свои плоды в наше время», — полагает психолог.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела встречу со старшеклассниками и выпускниками школ столицы, в ходе которой обсудила новые возможности подготовки к единому государственному экзамену и ответила на вопросы школьников.



