Психологи выявили отличие современных детей от родителей и старшего поколения
По данным опроса онлайн-школы IT-профессий Rebotica, взгляды «отцов» и «детей» на образование совпадают, а у «внуков» они другие из-за изменившейся социальной среды, пишут «Известия» со ссылкой на детского и подросткового психолога-профориентолога Симону Филимонову.
В ходе исследований были выявлены отличия в школьном образовании у двух поколений, и определены приоритеты учеников. 78% детей выделили личные качества и яркую личность, чтобы выделиться среди сверстников. А вот современные дети считают, что получить авторитет в школе помогают завоевать не оценки, а хорошая одежда и дорогие гаджеты.
Два предыдущих поколения предпочитали не спорить с учителями, потому что ожидали из-за этого наказани и порицания в школе. Нынешние школьники этого не опасаются.
«Отцы» и «дети» сошлись во мнении, что школьной программы было достаточно для самостоятельного поступления в вузы, а «внукаам» для этого приходиться пользоваться услугами репетиторов.
По мнению детского и подросткового психолога-профориентолога Симоны Филимоновой, особенности развития детей за четверть века не изменились. ТВ отличие от социальной среды, которая влияет на формировании людей.
«Те дети и современные — это разные люди. Что способствовало переменам, случившимся за эти годы? Например, свобода взглядов и поведения, которой недоставало в советские времена, в эпоху, когда учились в школе дедушки и бабушки нынешних школьников. Та свобода, как деревья из семян, выросла огромным лесом за последние годы и дала свои плоды в наше время», — полагает психолог.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела встречу со старшеклассниками и выпускниками школ столицы, в ходе которой обсудила новые возможности подготовки к единому государственному экзамену и ответила на вопросы школьников.
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