Тульский школьник ударил классного руководителя по лицу во время урока

В Туле школьник дважды ударил классного руководителя по лицу во время урока. Информация об инциденте с участием восьмиклассника появилась в местных СМИ. Представители областной прокуратуры организовали проверку.

По информации региональной прессы, родители учеников одного из центров образования Привокзального округа давно просили администрацию учреждения обратить внимание на неадекватное поведение подростка. До случая с классной руководительницей мальчик угрожал учителям физкультуры и труда канцелярским ножом, а также систематически проявлял агрессию в отношении детей.

Отмечается, что несмотря на это, руководство школы бездействовало, не привлекая к решению вопроса службу медиации. Родители направили заявление в компетентные органы с требованием разобраться в сложившейся ситуации и при необходимости направить несовершеннолетнего на психолого-психиатрическую экспертизу.

