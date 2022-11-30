Анастасия Ракова обсудила со школьниками новый подход подготовки к выпускным экзаменам

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова провела встречу со старшеклассниками и выпускниками школ столицы, в ходе которой обсудила новые возможности подготовки к единому государственному экзамену и ответила на вопросы школьников.

«Мы живем в огромном и современном мегаполисе, и сегодняшние одиннадцатиклассники – это сознательные взрослые люди. Они прекрасно знают, как устроена жизнь, и каких целей они хотят добиться. Понятно, как много сил ребята вкладывают в процесс обучения, потому что до экзаменов осталось всего полгода. Вместе со школами, директорами, самими учащимися и их родителями подумали, как изменить подход к обучению, чтобы оно не создавало лишних препятствий, и школьники могли основательно готовиться к экзаменам. Чтобы летом можно было показать свои лучшие результаты и поступить в желанные вузы», — рассказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что одиннадцатиклассники пройдут всю программу по основным предметам до нового года, а с февраля начнут учиться по гибким учебным планам.

Кроме того, во время встречи ребята уделили особое внимание важности психологической подготовки и эмоционального настроя перед экзаменами. Дети рассказали о первом пробном ЕГЭ по русскому языку, подчеркнув, что такой формат важен для преодоления стресса и подготовки к настоящим экзаменам.

На встрече с заместителем мэра присутствовали десятиклассники, одиннадцатиклассники, выпускники и ученики школ, где применяется формат углубленной подготовки к экзаменам. Школьники выдвинули идею о продолжении подобных встреч на регулярной основе, в рамках подобной инициативной группы дети смогут разбирать и прорабатывать отдельные организационные вопросы о подготовке к ЕГЭ. Вице-мэр поддержала идею и предложила встретиться с ребятами после экзаменов, чтобы обсудить эффективность принятых мер.

