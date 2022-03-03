Психологи рассказали, как справиться со страхом
Чтобы избавиться от страха, можно просто выразить свои эмоции в рисунке. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева.
При этом она подчеркнула необходимость взять страх под контроль и понять, как его можно видоизменить.
Чтобы побороть страх психолог также посоветовала начать танцевать, прочувствовав свои эмоции, или петь, издавая разные звуки.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» посоветовал россиянам поменьше смотреть телевизор на фоне спецоперации в Донбассе.
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