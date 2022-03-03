Психологи рассказали, как справиться со страхом

Чтобы избавиться от страха, можно просто выразить свои эмоции в рисунке. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала семейный психолог, телеведущая и автор книг Виктория Дмитриева.

При этом она подчеркнула необходимость взять страх под контроль и понять, как его можно видоизменить.