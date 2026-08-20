Кинокритик объяснил рекордный интерес россиян к сериалам о полицейских
Детективы – безопасный жанр с бюджетным производством, при этом такие сериалы нередко становятся хитами, сказал НСН Сергей Сычев.
Онлайн-кинотеатры все чаще делают ставку на сериалы о полицейских, поскольку производство таких проектов не предполагает больших затрат, при этом детективные истории гарантированно зацепят зрителя, заявил в беседе с НСН кинокритик Сергей Сычев.
Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% относительно аналогичного периода 2025 года, следует из статистики онлайн-кинотеатра «КИОН», которая есть в распоряжении НСН. Среди жанров зрители чаще всего выбирали триллеры, детективы и боевики. Сычев подчеркнул, что такая тенденция вполне объяснима.
«Прежде главными новинками на российских стримингах были хулиганские комедии, которые шутили над тем, над чем не осмеливались шутить на телевидении или в кино. Начиная с сериала «Домашний арест» была огромная волна таких проектов. Сегодня снимать их себе дороже – могут начаться проблемы, и сериал ляжет на полку. Поэтому платформы выбирают гораздо более безопасный жанр – криминальные истории о полицейских. По контенту чувствуется, что бюджеты на производство снижаются. Истории в сериалах становятся более локальными. Ставку делают на актеров и сценарий, а не на детальное воссоздание далекого прошлого или компьютерную графику, что требует больших денег. Рост интереса к жанру отчасти свидетельствует и о том, другого контента становится меньше: криминальные сериалы получают больше внимания», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, удачным примером жанра можно назвать сериал Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске», премьера которого состоялась в январе 2025 года.
«Мне кажется, все по-прежнему смотрят "Подслушано в Рыбинске". Проект балансирует на грани. С одной стороны, это авторский сериал с необычным почерком, с другой стороны, детектив. Не просто так сейчас снимают второй сезон "Подслушано в Выборге", который тоже обязан стать хитом», - отметил Сычев.
В конце августа россиянам представят новый сериал в жанре детективной комедии - «Капитан Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Режиссером проекта выступил Сергей Филатов («Бар „Один звонок“», «Отпечатки», «Урок»), передает «Радиоточка НСН».
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