Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% относительно аналогичного периода 2025 года, следует из статистики онлайн-кинотеатра «КИОН», которая есть в распоряжении НСН. Среди жанров зрители чаще всего выбирали триллеры, детективы и боевики. Сычев подчеркнул, что такая тенденция вполне объяснима.

«Прежде главными новинками на российских стримингах были хулиганские комедии, которые шутили над тем, над чем не осмеливались шутить на телевидении или в кино. Начиная с сериала «Домашний арест» была огромная волна таких проектов. Сегодня снимать их себе дороже – могут начаться проблемы, и сериал ляжет на полку. Поэтому платформы выбирают гораздо более безопасный жанр – криминальные истории о полицейских. По контенту чувствуется, что бюджеты на производство снижаются. Истории в сериалах становятся более локальными. Ставку делают на актеров и сценарий, а не на детальное воссоздание далекого прошлого или компьютерную графику, что требует больших денег. Рост интереса к жанру отчасти свидетельствует и о том, другого контента становится меньше: криминальные сериалы получают больше внимания», - рассказал он.