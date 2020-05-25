Психологи МЧС объяснили, как грамотно выйти из самоизоляции

Выход из режима самоизоляции, который регионы России постепенно начинают смягчать, может сопровождаться стрессом и страхом. Как пишет ТАСС, об этом заявили специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они подчеркнули, что этот процесс необходимо начинать с малых и простых шагов, например, небольшой прогулки во дворе собственного дома.

Эксперты пояснили, что во время выхода из самоизоляции многие жители России могут испытывать негативные эмоции. Они связаны с раздражением из-за медленного снятия ограничений, чувством беспомощности и дискомфорта, необходимостью вновь менять режим дня, восстанавливать очные социальные контактов – с рабочим коллективом и знакомыми.

Кроме того, психологи призывают не воспринимать период выхода из изоляции как возвращение к чему-то старому. Они советуют отнестись к этому, как к новому этапу с новыми возможностями.