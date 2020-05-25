Психологи МЧС объяснили, как грамотно выйти из самоизоляции
Выход из режима самоизоляции, который регионы России постепенно начинают смягчать, может сопровождаться стрессом и страхом. Как пишет ТАСС, об этом заявили специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Они подчеркнули, что этот процесс необходимо начинать с малых и простых шагов, например, небольшой прогулки во дворе собственного дома.
Эксперты пояснили, что во время выхода из самоизоляции многие жители России могут испытывать негативные эмоции. Они связаны с раздражением из-за медленного снятия ограничений, чувством беспомощности и дискомфорта, необходимостью вновь менять режим дня, восстанавливать очные социальные контактов – с рабочим коллективом и знакомыми.
Кроме того, психологи призывают не воспринимать период выхода из изоляции как возвращение к чему-то старому. Они советуют отнестись к этому, как к новому этапу с новыми возможностями.
В конце прошлой недели НСН писала, что ряд регионов России уже достиг показателей, которые дают возможность перейти к третьему этапу снятия ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что для третьего этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения каждый день. И, по словам Поповой, значительная часть субъектов уже достигли данного показателя. Кроме того, по числу свободных коек ряд регионов ежедневно достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап.
К слову, ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что 17 регионов РФ достигли показателей, необходимых для поэтапного снятия ограничений. 14 из них уже приступили к их ослаблению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru