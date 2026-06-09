«Будут ошибки»: Россиянам рассказали, сколько учатся настоящие психологи
Путь настоящего психолога — это годы обучения и ещё годы практики, в ходе которой неизбежны ошибки, сказал НСН Александр Колмановский.
Квалификация психолога зависит не только от диплома, но и от личностных качеств. Кратковременные курсы не могут заменить многолетнее обучение и осмысленную практику, сказал НСН психотерапевт Александр Колмановский.
В России более 300 тысяч человек оказывают психологические услуги без профильного образования. Как пишут «Известия», об этом на заседании Совета по правам человека при президенте РФ заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Колмановский рассказал, сколько должен обучаться психолог.
«Психологов нужно не столько обучать, сколько отбирать. В человеке должно быть что‑то такое, а если этого нет, то никакое образование это не восполнит. Многочисленные курсы, как бы повышения квалификации, которые длятся три‑шесть месяцев, ничего не дадут. Человеку надо учиться несколько лет, а потом ещё несколько лет копить опыт. Поначалу неизбежны ошибки. Но если этот человек правильно занимается психологией, то он будет относиться к своим ошибкам очень критически — они будут помогать ему накапливать нужный опыт. Если человек пошёл в эту сферу исключительно ради заработка, то он к своим ошибкам будет относиться совсем иначе», — сказал собеседник НСН.
Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.
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