В России более 300 тысяч человек оказывают психологические услуги без профильного образования. Как пишут «Известия», об этом на заседании Совета по правам человека при президенте РФ заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Колмановский рассказал, сколько должен обучаться психолог.

«Психологов нужно не столько обучать, сколько отбирать. В человеке должно быть что‑то такое, а если этого нет, то никакое образование это не восполнит. Многочисленные курсы, как бы повышения квалификации, которые длятся три‑шесть месяцев, ничего не дадут. Человеку надо учиться несколько лет, а потом ещё несколько лет копить опыт. Поначалу неизбежны ошибки. Но если этот человек правильно занимается психологией, то он будет относиться к своим ошибкам очень критически — они будут помогать ему накапливать нужный опыт. Если человек пошёл в эту сферу исключительно ради заработка, то он к своим ошибкам будет относиться совсем иначе», — сказал собеседник НСН.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.

