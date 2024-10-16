Психолог заявил, что современное воспитание создает «недосоциализированных» взрослых

«Люди, не освоившие в детстве необходимость соблюдения определенных норм, могут чаще нарушать правила общежития, что может вести к росту напряженности в обществе. Еще одно возможное последствие — снижение психологической устойчивости населения», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Рыжова, подобное воспитание может привести к поколению «недосоциализированных» взрослых. В долгосрочной перспективе это грозит снижением общей производительности общества, поскольку значительная часть населения может оказаться не готова к полноценному участию в экономической и социальной жизни.

Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала «Радиоточке НСН», что перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка. По ее словам, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям.

