Психолог заявил, что современное воспитание создает «недосоциализированных» взрослых
Отказ родителей от наказаний приводит к тому, что ребенок не получает представлений о границах допустимого поведения, заявил доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов.
«Люди, не освоившие в детстве необходимость соблюдения определенных норм, могут чаще нарушать правила общежития, что может вести к росту напряженности в обществе. Еще одно возможное последствие — снижение психологической устойчивости населения», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Рыжова, подобное воспитание может привести к поколению «недосоциализированных» взрослых. В долгосрочной перспективе это грозит снижением общей производительности общества, поскольку значительная часть населения может оказаться не готова к полноценному участию в экономической и социальной жизни.
Ранее детский психолог Ирина Таранова рассказала «Радиоточке НСН», что перепады настроения и неадекватная реакция на стресс могут говорить о проблемах у подростка. По ее словам, на такие признаки стоит обращать внимание не только родителям, но и учителям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru