Нейросети не дают советы, которые могли бы существенно изменить отношения между людьми, поскольку если такие советы окажутся вредными, есть риск того, что люди подадут в суд на компанию, предоставившую эти данные. Об этом НСН сообщил психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

Согласно опросу сервиса SuperJob, к искусственному интеллекту (ИИ) по вопросам личной жизни обращаются 48% респондентов. При этом женщины делают это чаще мужчин (51% против 46%). Особенно активны в диалоге с нейросетями молодые люди до 35 лет (62%), полученным рекомендациям следуют 60% опрошенных, однако 16% респондентов впоследствии жалеют об этом. По словам Жавнерова, нейросети дают общую информацию, которая не способна сильно изменить отношения.

«Нейросети работают таким образом, чтобы в первую очередь защитить компанию, которая предоставляет эти услуги, от различных судебных тяжб. Поэтому ИИ собирает некую усредненную информацию, дает стандартные распространенные советы по тем или иным ситуациям. Он никогда не будет давать какие-то радикальные вещи, которые могли бы либо сильно улучшить отношения, либо сильно ухудшить. Если он будет советовать какие-то вещи, которые потом окажутся вредными, люди могут подать в суд на компанию, которая предоставила эти данные. Так что его очень хорошо использовать с точки зрения поиска вариантов действий. По сути это просто заменяет скроллинг по разным статьям, поиск разрозненной информации в интернете. Человек получает пищу для размышлений, для дальнейшего принятия решений. А дальше все зависит от того, насколько образован сам человек, насколько он подкован в тех или иных вопросах, насколько он может применить эти советы. В большинстве случаев люди не воспринимают ИИ как некоего специалиста, поэтому и отношение к этим вариантам будет достаточно скептическим», — сказал Жавнеров.