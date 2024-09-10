«Частая история»: Врач назвала причины послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия встречается у россиянок довольно часто, женщины оказываются не готовыми к большой нагрузке и ответственности за здоровье и жизнь ребенка, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ сообщили, что первая консультация психолога будет назначаться россиянкам при обращении в женскую консультацию – в I или II триместре, следующая – в III триместре. Так в министерстве конкретизировали содержание проекта стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности. Консультации с психологом нацелены на решение ряда задач, в частности, по формированию положительных установок на вынашивание и рождение ребенка. Кроме этого, психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.