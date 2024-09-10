«Частая история»: Врач назвала причины послеродовой депрессии
У некоторых женщин послеродовая депрессия проявляется особенно ярко, вплоть до суицидальных мыслей, отметила в эфире НСН гинеколог Любовь Ерофеева.
Послеродовая депрессия встречается у россиянок довольно часто, женщины оказываются не готовыми к большой нагрузке и ответственности за здоровье и жизнь ребенка, рассказала акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в разговоре с НСН.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ сообщили, что первая консультация психолога будет назначаться россиянкам при обращении в женскую консультацию – в I или II триместре, следующая – в III триместре. Так в министерстве конкретизировали содержание проекта стандарта первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности. Консультации с психологом нацелены на решение ряда задач, в частности, по формированию положительных установок на вынашивание и рождение ребенка. Кроме этого, психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.
«К сожалению, эта история довольно частая. Другое дело, что у кого-то послеродовая депрессия протекает более скрытно, окружающие не замечают никаких нюансов в поведении. У кого-то очень яркие проявления: женщина сердится, себя жалеет, рыдает, вплоть до того, что высказывает разные нехорошие идеи и мысли типа суицидальных. Поэтому в послеродовом периоде, пожалуй, нужно всем женщинам оказывать помощь, потому что пока женщина находится в состоянии беременности, ей и окружающие стараются не только место уступить, но и поддержать ее. А когда появляется малыш, она оказывается в четырех стенах замкнута, и появление ребенка, особенно если это первый ребенок, неимоверная ответственность. Женщина может просто не быть готовой к этой ответственности», – сказала Ерофеева.
Она отметила, что нагрузка, которую ощущает женщина с рождением ребенка, оказывает серьезное воздействие на центральную нервную систему. При этом врач указала, что иногда женщинам на фоне послеродовой депрессии назначают медикаменты.
«Много конфликтующих вызовов, давление времени, мужем тоже необходимо заниматься, некоторые продолжают дистанционно работать… То есть нагрузка на нагрузке и плюс еще ответственность в отношении здоровья и жизни малыша. Эти вещи могут оказывать на центральную нервную систему серьезную нагрузку. И эту нагрузку нужно каким-то образом корректировать. Иногда достаточно душеспасительных бесед, просто помочь распределить время в течение суток, чтобы ничего не забыть, что-то записывать, наблюдать за своим настроением. А иногда необходимы медикаменты, что греха таить. Определенный процент женщин и до беременности находится не в лучшем состоянии психики, а беременность, как известно, великий провокатор, и разные могут возникать и мысли, и планы, и события», – указала собеседница НСН.
Ерофеева также рассказала, что подобное состояние женщины после родов связано с высоким уровнем прогестерона, который обладает депрессивным воздействием.
«Связано это в первую очередь с гормонами беременности, поскольку в организме женщины довольно высокий уровень прогестерона, он скорее обладает умиротворяющим, а иногда даже депрессивным воздействием. И вот это тоже следует учитывать в послеродовом периоде. А когда женщина начинает лактировать, кормит малыша, она к нему привязана, каждые 3-3,5 часа необходимо его прикладывать к груди, то у нее может вообще и времени не оставаться на себя, на то, чтобы даже сходить и что-то поесть. Надо понимать, что без профессиональной поддержки иной раз невозможно решить те или иные вопросы», – добавила врач.
Консультации медицинских психологов с 2024 года вошли в базовую программу ОМС для женщин в период беременности, родов и послеродовой период. Такие приемы бесплатны, но направить пациентку к психологу должен лечащий врач при необходимости. Теперь же бесплатные консультации будут положены всем женщинам, вынашивающим ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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