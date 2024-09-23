«Гнев и забывчивость»: Как выявить психические расстройства у пожилых родителей

«Как только жизнь становится нестабильной, тревога сразу подскакивает. Это всегда ударяет по самым уязвимым группам. Обычно расстройство ментального здоровья сопровождается изменениями поведения, которые заметны для близких людей. Это неконтролируемые вспышки гнева, которые нельзя объяснить чем-то логичным. Еще проявляется забывчивость избирательного характера. Человек что-то помнит, а какие-то важные вещи, просьбы забываются. Но в результате человек раздражается, не понимает, в чем его обвиняют. Тогда нужно помочь родителю класть вещи по своим местам. По этой причине не рекомендуется перевозить пожилых родителей с места на место. Дети, например, построили хороший дом или купили квартиру, это все замечательно, но может быть непросто для родителей. Нужно помочь им разложить вещи так, чтобы они могли быстро привыкнуть и запомнить», - рассказала психолог.

Если человек просто тревожится, ему посоветуют не смотреть новости, больше гулять на свежем воздухе, но бывают случаи, когда потребуется помощь специалистов.

«Если в семье были такие истории, когда пожилой человек начинал ментально разрушаться, вероятность такого исхода больше для других членов семьи. При обнаружении симптомов сразу нужно обратиться к психиатру. Это может быть тревога, тогда человеку нужно будет больше гулять и меньше смотреть телевизор. Или это может быть симптомом заболевания более серьезного, когда уже необходимо вмешательство. По отдельным признакам поставить диагноз сложно. Если это продолжается какое-то определенное время, например, несколько месяцев, то нужно обращаться к специалисту. Врач уже поймет, на какой стадии человек. Специалист может посоветовать не смотреть новости или не общаться с кем-то, кто тревожит, расшатывает психику», - заключила собеседница НСН.

Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ. Так, в 2023 году число граждан, страдающих психическими расстройствами, было 314 на 100 тысяч населения. Больше этой цифры был показатель 2013 года — 320 на 100 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

