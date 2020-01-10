Психолог рассказала о синдроме упущенной выгоды у пользователей соцсетей
Просмотр аккаунтов в соцсетях может привести к психическому заболеванию FoMO. Так специалисты называют синдром боязни пропустить что-то интересное или хорошую возможность, рассказала психолог, заведующая отделением семейного центра «Кутузовский» Людмила Ткаченко АГН «Москва».
Такой синдром может появиться у человека, который наблюдает за жизнью своих друзей в соцсетях. Ему может показаться, что они проводят время гораздо интересней. Связано это с тем, что в сеть попадают самые содержательные события - походы в театр, кино, спортивные соревнования, выставки, танцы, путешествия, тусовки.
В результате у пользователя формируется ощущение, что он неправильно или неинтересно живет, и возникает тревога. Однако, по словам психолога, надо понимать, что не часто заявленная картинка соответствует действительности.
Люди с синдромом FoMO стремятся как можно чаще обновлять свои страницы в соцсетях, страдают при отсутствии интернета. Чтобы избавиться от такой зависимости, нужно ограничить время пребывания в онлайн, а общение в соцсетях по возможности заменить реальными встречами. Если же отсутствие возможности зайти в соцсеть вызывает панику и ощущение тревоги, то, возможно, нужно записаться на примем к психологу.
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